Chelsea Liverpool: il dinamismo di Barkley mette in difficoltà Fabinho

Barkley ha fatto la differenza in Chelsea-Liverpool. Ha dato tanto dinamismo in mezzo al campo, anche in fase di non possesso

Nel trionfo del Chelsea contro il Liverpool, Barkley è stato tra i protagonisti. Il centrocampista inglese, oltre al gol, è stato determinante anche in fase di non possesso. Sporcava costantemente la costruzione dei Reds, agendo nella stessa zona di Fabinho.

Ha così creato i presupposti per recuperare palla in zone importanti del campo, avviando così pericolose ripartenze. Un esempio nella slide sopra, in cui avvia la transizione, con Fabinho che perde un pallone sanguinoso.