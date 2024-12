Chelsea, Maresca sicuro: «Apriremo un ciclo vincente per i prossimi 5/10 anni»

Le parole di Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, sul futuro dei Blues: «Apriremo un ciclo vincente per i prossimi anni a venire»

Enzo Maresca, nella conferenza stampa in vista del turno infrasettimanale di Premier League in cui il Chelsea affronterà il Southampton, ha parlato del futuro dei Blues, che secondo il tecnico è roseo. Di seguito le sue parole.

«La cosa positiva è che continuo a pensare ciò che dissi ai proprietari e al direttore sportivo la prima volta che li incontrai. Per via dell’età e della qualità della squadra, per me il Chelsea – nei prossimi cinque o dieci anni – sarà una delle squadre, o la squadra, che dominerà il calcio inglese. Questo è ciò che dissi al club quando li incontrai, indipendentemente da chi sarà l’allenatore. Non mi hanno chiesto obiettivi specifici; l’unica cosa che mi hanno chiesto è di costruire qualcosa di importante per i prossimi anni. Credo che siamo sulla strada giusta».