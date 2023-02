Chelsea, Mount in uscita: tra le squadre interessate c’è anche la Juve

Mason Mount in uscita dal Chelsea: piace alle big inglesi, ma non solo: anche Atletico Madrid e Juve sull’inglese

Mason Mount potrebbe essere uno dei grandi protagonisti del prossimo calciomercato. Secondo quanto riportato da ESPN FC, il rinnovo dell’attaccante inglese con il Chelsea sembra sempre più lontano, tra le richieste economiche del calciatore e la volontà della dirigenza di fare un contratto a lungo termine.

Per questo motivo il calciatore è finito nel mirino delle big inglesi: Liverpool, Manchester City e United. Non solo loro però, perché potrebbe anche rientrare nell’affare Felix e quindi all’Atletico Madrid. Infine non manca anche la Juve, che monitora la situazione, anche se il calciatore vorrebbe rimanere in Premier.

