Chelsea, Mudryk trovato positivo al meldonium: il farmaco dei “Super soldati sovietici”

Caso Mudryk: il calciatore del Chelsea trovato positivo al meldonium: si tratta di un farmaco pensato per i soldati sovietici

Il Daily Mail ha rivelato oggi che il farmaco per cui Mudryk è stato trovato positivo dall’antidoping è il meldonium. Si tratta di un farmaco, quello che il calciatore del Chelsea avrebbe assunto, inventato dallo scienziato lettone Ivar Kalvins e destinato ai super soldati dell’esercito sovietico. In una intervista a Wired, il suo inventore lo descriveva così: «Se i soldati devono operare in montagna, manca l’ossigeno. Il modo per proteggersi dai danni è usare Mildronate».

Non il primo caso di atleta trovato positivo a questo farmaco: il caso più celebre è quello di Maria Sharapova, squalificata nel 2016 per 2 anni. Il farmaco è in produzione, con il nome Mildronate, in Lettonia e si può reperire solo nei paesi baltici e Russia.