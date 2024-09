Chelsea Sancho, svelati i DETTAGLI del trasferimento: «I Blues pagheranno...»

Chelsea Sancho, svelati i DETTAGLI del trasferimento avvenuto l’ultimo giorno di calciomercato: «I Blues pagheranno…»

Emergono ulteriori dettagli sul trasferimento di Jadon Sancho al Chelsea. Come riportato da Chris Weeler, i Blues pagheranno gran parte dello stipendio del giocatore accostato alla Juventus. Di seguito il suo post pubblicato su X.

CHELESA SANCHO – «Il Chelsea non pagherà una commissione per il prestito per Jadon Sancho ma coprirà la maggior parte del suo stipendio di £ 250.000 a settimana».