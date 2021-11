Chelsea, Tuchel: «Lukaku out col Malmoe. Mount? Non è Covid»

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Malmoe

MALMOE CHELSEA – «Quattro giocatori non ci saranno: Werner, Lukaku e Kovacic non sono una sorpresa, mentre Mount non si sente bene. Per evitare ogni speculazione non si tratta di Covid-19. E’ risultato negativo ai test. Si tratta di un normalissimo malanno di stagione e non si sente abbastanza bene per allenarsi o giocare domani. C’è però una buona notizia: Pulisic sarà dei nostri».