Il Chelsea ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali che Kai Havertz è un nuovo giocatore del club inglese

Kai Havertz è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Il fantasista tedesco, classe 1999, arriva in Inghilterra dal Bayer Leverkusen dopo un lungo corteggiamento del club londinese. L’acquisto è stato ufficializzato dallo stesso club inglese attraverso i propri canali ufficiali.

Le parole del tedesco: «Sono molto felice e orgoglioso di essere qui, per me è un sogno che diventa realtà. Non vedo l’ora di incontrare tutti i giocatori e gli allenatori. Sì, sono molto felice di essere qui!»