Chelsea, ufficiale l’esonero di Graham Potter

Il Chelsea ha ufficializzato l’addio di Graham Potter dalla panchina dei blues: decisivo il 2-0 di ieri contro l’Aston Villa

Il Chelsea ha ufficializzato l’esonero di Graham Potter. Il tecnico ex Brighton paga gli scarsi risultati sulla panchina dei Blues e dopo il ko di ieri contro l’Aston Villa è arrivata la decisione di Boehly. Di seguito il comunicato del club.

«Il Chelsea FC ha annunciato che Graham Potter ha lasciato il club. Graham ha accettato di collaborare con il Club per facilitare una transizione graduale. Nel suo tempo con il club, Graham ci ha portato ai quarti di finale di Champions League, dove affronteremo il Real Madrid. Il Chelsea desidera ringraziare Graham per tutti i suoi sforzi e contributi e gli augura ogni bene per il futuro. Bruno Saltor si occuperà della squadra come capo allenatore ad interim».