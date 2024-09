Cherki Lazio, i biancocelesti hanno le IDEE CHIARE: ATTENZIONE al calciomercato di gennaio

Cherki Lazio, i biancocelesti hanno le IDEE CHIARE sulla prossima stagione: ATTENZIONE al calciomercato di gennaio

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la Lazio non intende mollare il talento classe 2003 Rayan Cherki, in scadenza di contratto con il Lione a giugno. Per questo motivo il club biancoceleste vorrebbe provare a prenderlo a parametro zero nella prossima finestra di mercato estiva.

Attenzione, però, al calciomercato di gennaio, perché il Lione vorrebbe provare a monetizzare la sua cessione e proverà a venderlo prima della scadenza del suo attuale contratto. La Lazio rimane alla finestra e attenta agli sviluppi.

