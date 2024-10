Cosa rischiano Inter e Milan? Chiacchio, avvocato: «Sanzioni economiche e squalifiche dei singoli tesserati. L’articolo 4 sulla lealtà sportiva non verrà applicato»

Le parole di Eduardo Chiacchio, avvocato esperto di diritto sportivo, sui possibili rischi per Inter e Milan nel caso ultras. I dettagli

Cosa rischiano Inter e Milan in relazione alla vicenda ultras? La Gazzetta dello Sport ha interrogato l’avvocato Eduardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo.

I RISCHI PER I CLUB – «C’è un perimetro sanzionatorio nei casi di questo tipo. Va premesso che le responsabilità della società è oggettiva per le violazioni normative dei tesserati di un club e diretta per le infrazioni dei legali rappresentanti. Per le tematiche oggetto delle indagini della Procura di Milano le società rischiamo delle sanzioni economiche e i singoli tesserati squalifiche o inibizioni».

L’ARTICOLO 4 – «É quello che riguarda la lealtà sportiva, fa sempre da cornice a ogni eventuale provvedimento, ma non mi sembra questo il caso, per quanto emerso. Ricordiamo che in ambito penale i tesserati sono stati ascoltati solo come testimoni, semplici persone informate sui fatti e, anche se esistono grandi differenze tra i due codici anche a livello sportivo non si intravede al momento un rischio di condotta sleale».