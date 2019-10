Chiellini: «Dybala è voluto rimanere, può diventare una bandiera»

Giorgio Chiellini parla di Paulo Dybala, che in estate ha fatto di tutto pur di rimanere alla Juve. Le parole del capitano bianconero

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Giorgio Chiellini rilascia una lunga intervista nella quale parla anche di Paulo Dybala, che in estate ha fatto di tutto pur di rimanere alla Juve.

DYBALA – «Paulo è una persona molto silenziosa, un ragazzo d’oro che abbiamo visto crescere con noi. Paulo è uno che non parla tanto, ma alla fine fa, e lo dimostra in campo. L’anno scorso è stata etichettata come una stagione brutta di Dybala. Ma dipende da cosa gli si chiede. Se Dybala gioca prima punta fa anche 20 gol, ma se Dybala fa il centrocampista segna 5 gol e non c’è niente di male. Fa giocare la squadra, è importante anche in tanti altri ambiti. Secondo me Paulo continua a crescere, è un giocatore di livello internazionale. Lo ha dimostrato anche martedì. Anche lui è voluto rimanere qua. Ha avuto l’occasione di andare via ma è uno che ci tiene a fare il salto di qualità qui, è uno che ha portato la fascia di capitano con onore, perché l’ha meritato. Io non sarei proprio così sorpreso se Paulo facesse quello che hanno fatto Trezeguet, Camoranesi, Nedved, cioè un percorso importante nella storia della Juventus»