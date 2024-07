Le parole di Giorgio Chiellini sul suo addio al Los Angeles FC da calciatore e da dirigente. Tutti i dettagli

Giorgio Chiellini ha salutato il Los Angeles FC tramite un post sui propri social.

LE PAROLE – «Grazie. Non è facile trovare le parole giuste per esprimere i miei sentimenti oggi. Un mix di emozioni mi riempie il cuore, ma ci tengo davvero a ringraziare tutta la famiglia LAFC. Hai accolto e aiutato me e la mia famiglia fin dal primo giorno, facilitando il nostro trasloco. Mi sono sentito profondamente coinvolto nel club e ho amato ogni singolo momento di questi ultimi due anni. Abbiamo scoperto e abbracciato nuove culture, costruito amicizie durature e ora so di avere una seconda casa in California. Grazie, LAFC. Grazie, Los Angeles. Questo non è un addio ma solo un arrivederci a più tardi».