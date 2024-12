Chiesa contro il Southampton ha una chance, Slot: «Domani gioca, titolare o a gara in corso...»

Federico Chiesa domani torna in campo: lo ha detto il tecnico del Liverpool Arne Slot in conferenza stampa in vista del match in Coppa di Lega

Domani nella partita di Coppa di Lega tra Liverpool e Southampton Federico Chiesa avrà la sua occasione. Lo ha detto Arne Slot nella conferenza stampa di presentazione, senza specificare però se l’ex Juve giocherà titolare o entrerà a partita in corso. Di seguito le sue parole.

«È sicuramente un momento in cui può ottenere minuti. La quantità di minuti è una domanda aperta. Non ci si può aspettare che giochi 90 minuti, penso, soprattutto a causa del suo livello, dove l’intensità è così alta, visto che è fuori da cinque o sei mesi ormai. Ma se farà un buon allenamento, avrà minuti… però sarà una partita in cui non tutti i nostri titolari partiranno dall’inizio, quindi dovremo gestire i minuti. Se vogliamo utilizzare alcuni titolari per meno di 90 minuti, dobbiamo bilanciare la situazione. Posso fare solo cinque sostituzioni. Quindi quelli che fanno minuti e poi escono, magari all’intervallo, non possono essere più di cinque, perché le sostituzioni sono limitate a cinque. Federico avrà minuti domani, che parta titolare, entri o giochi nel secondo tempo, è una decisione che dobbiamo prendere durante la giornata»