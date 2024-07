Chiesa Inter, i nerazzurri AFFONDANO IL COLPO? Sconto da parte della Juve sull’ala bianconera

Chiesa Inter, i nerazzurri vogliono approfittare del prezzo calo dopo l’Europeo. Ecco la SITUAZIONE ATTUALE di calciomercato

Come riferito da Tuttosport, la Juve sperava dall’Europeo di incassare ben 35/40 milioni di euro dall’attaccante Federico Chiesa, ma la situazione di calciomercato è cambiata radicalmente.

Dopo il flop dell’esterno e degli Azzurri, invece, il prezzo si sarebbe assestato tra i 25 ed i 30 milioni di euro. In prima fila c’è la Roma di De Rossi, con le big europee alla finestra. Ricordiamo che in passato il calciatore era stato accostato anche all’Inter. Il rinnovo si fa sempre più complicato e Giuntoli vuole evitare l’addio a parametro zero