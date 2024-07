Chiesa Juve ai titoli di coda: De Rossi lo aspetta a Roma

Si separano le strade di Federico Chiesa e della Juve? I bianconeri pronti a venderlo, la Roma di De Rossi in prima fila

La Juve avrebbe definitivamente deciso di vendere Federico Chiesa in estate, ad un anno dalla scadenza del contratto. In prima fila per l’attaccante bianconero c’è la Roma di Daniele De Rossi, che lavora ormai da diverse settimane al colpo di mercato.

Come riferito da Alfredo Pedullà su Sportitalia, il club giallorosso vuole provarci fino in fondo ed insisterà per Chiesa. La valutazione dell’esterno bianconero si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro.