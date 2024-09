Chiesa Liverpool, l’ALLENAMENTO con i Reds per recuperare la giusta condizione – VIDEO

Chiesa Liverpool, l’ex Juve si ALLENA con i nuovi compagni di squadra durante la sosta per le Nazionali. Ecco il VIDEO pubblicato sui social dal club inglese

Federico Chiesa, escluso dai convocati di Spalletti per i due match di Nations League, si allena con il Liverpool per trovare la condizione giusta che gli permetta di scendere in campo.

Infatti, come annunciato da Spalletti in conferenza stampa, l’ex Juve deve sviluppare un periodo di allenamento forte, duro, deve adeguarsi ai nuovi metodi di lavoro.