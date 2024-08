Chiesa Roma rimane una PISTA APERTA: contatti ancora in corso tra GHISOLFI e RAMADANI

La Roma non molla la pista Federico Chiesa, la trattativa è ancora aperta, con i contatti tra Ghisolfi e l’agente Ramadani

Sulle tracce di Federico Chiesa resta sempre vigile la Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i contatti tra il direttore sportivo giallorosso Ghisolfi e l’agente del giocatore, Fali Ramadani, non si sono mai interrotti.

L’attaccante in uscita dalla Juve starebbe valutando ogni possibilità, con l’ipotesi giallorossa che resta sempre aperta. Ora la Roma potrebbe tornare in pressing, soprattutto se Chiesa dovesse dare il via libera al trasferimento.