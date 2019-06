L’allenatore del Chievo Primavera, Mandelli, ha commentato l’eliminazione contro la Roma nei quarti di finale – VIDEO

Nel post partita della sfida tra Roma e Chievo Primavera, l’allenatore dei clivensi ha commentato l’eliminazione dopo il 2-2 contro i giallorossi. Ecco le parole del tecnico Mandelli: «Sì, siamo contenti della partita che abbiamo fatto. Penso sia stata una bella partita e che il pubblico non si sia annoiato».

«Abbiamo subito il ritorno della Roma, così all’inizio del secondo tempo. Da lì ci siamo risvegliati. Dispiace il 2-2 su una ripartenza. Siamo una squadra che non si accontenta mai. Il mio futuro? Vediamo. Non ho testa per pensare all’anno prossimo. La Roma è una delle squadre più forti».