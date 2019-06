Chievo Verona, le cessioni obbligate per l’iscrizione in Serie B. In cambio non solo soldi: arrivano giovani per il futuro

La mobilitazione in casa Chievo Verona è soltanto all’inizio. Tuttavia, in un giorno la società clivense è stata capace di piazzare ben quattro colpi in uscita: Depaoli (Sampdoria), Bani (Bologna), Cacciatore (Cagliari) e Jaroszynski (Genoa). Incassando 13 milioni e (secondo quanto riportato da Sky) trovando le risorse necessarie per l’iscrizione in Serie B.

Inoltre, nell’affare Cacciatore sono stati anche inseriti due giovani interessanti: Caligara e Cotali (qui la loro scheda). Mentre Leverbe e Ivan nell’affare Depaoli. Scommesse, giovani e una situazione economica difficile: il Chievo getta le basi per il futuro e risolve i guai del passato.