Torino, guarda Ciammaglichella: il baby talento decide Polonia Italia U20, Vanoli apprezza

Il Torino si gode Aaron Ciammaglichella, il baby talento granata decide così Polonia Italia Under 20, Vanoli apprezza, ecco come potrebbe utilizzarlo

La pausa per le nazionali sta (almeno fino a questo momento) sorridendo al Torino di Paolo Vanoli. Se Saul Coco ha ottenuto la qualificazione alla Coppa d’Africa con la sua Guinea Equatoriale, il paraguaiano Tonny Sanabria è stato autore di una vera e propria prodezza in rovesciata contro i campioni in mondo in carica dell’Argentina. A quanto pare però, le buone notizie tra le mura granata sembrerebbero non essere finite qui.

Questo pomeriggio in quel di Białystok City Stadium (estremo nord est della Polonia) è andata in scena la gara tra la selezione locale (quella polacca appunto) e i coetanei dell’Italia Under 20. Sfida valida per la cosiddetta Elite League, un torneo ad otto nazioni, che vede coinvolte – oltre le due formazioni prima citate anche Inghilterra, Germania, Portogallo, Romania, Turchia e Repubblica Ceca

Bene, come avete avuto modo di apprendere dal titolo, gli azzurrini guidati da Bernardo Corradi sono riusciti nell’impresa di espugnare il fortino ‘nemico’, ma quel che più sorprende è come la vittoria è maturata a ‘nostro’ favore. Complici i gol di Majchrzak e Krajewski la Polonia Under 20 si era infatti portata subito in vantaggio, salvo poi subire la rete del momentaneo 2-1 da parte del talento della Juventus Alessio Vacca poco prima degli 80 minuti di gioco. Finita qui? Tutt’altro, perché al 90’ in punto è stato Aaron Ciammaglichella a trovare la rete del pareggio, bissata – ancora da Vacca – appena 120 secondi più tardi. Insomma, 2-3 finale per l’Italia e festa grande negli spogliatoi della nostra Under 20.

Un timbro, quello segnato da Ciammaglichella, che conferma il percorso di crescita intrapreso dal baby talento del Torino. Nato e cresciuto nel capoluogo sabaudo ha già avuto modo di esordire in Serie A, lo scorso 25 agosto contro l’Atalanta. Centrocampista dai piedi buoni, mediano all’occorrenza, ha attirato le simpatie di Vanoli, nonché – non a caso – di tutti i tifosi del mondo Torino. Proprio per via dello stretto legame instaurato con la città piemontese il classe 2005 è spesso tra i più acclamati dai propri sostenitori allo stadio, piuttosto che nel corso degli sporadici allenamenti organizzati a porte aperte.

La marcatura messa a segno in Polonia Italia U20 non potrà che far felice mister Vanoli. E chissà che proprio da una delle giocate del funambolo diciannovenne non potrà partire la ripresa del Torino dopo i recenti risultati sottotono inanellati dalla formazione granata in campionato.