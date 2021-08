Clamoroso Ronaldo, Cr7 si sarebbe offerto anche a un altro club

Il Corriere dello Sport ha aperto la prima pagina dell’edizione di oggi, 17 agosto, con una clamorosa notizia su Ronaldo

Cristiano Ronaldo si è offerto al Manchester City. A riportare la notizia in prima pagina nell’edizione di oggi, 17 agosto, è il Corriere dello Sport.

Secondo il quotidiano l’agente del fuoriclasse della Juve, Jorge Mendes, sarebbe volato in Inghilterra per trattare in prima persona la cessione. Quindi non solo il Real Madrid tra le ipotesi per il futuro di Cr7, che ora più che mai sembra lontano dalla Torino bianconera.

