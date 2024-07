Nesta CHIARISCE su Colpani: «Mercato? Ecco dove ANDRA’ a giocare ad inizio stagione»

Le parole del nuovo allenatore del Monza Alessandro Nesta su quello che potrebbe essere il futuro di Colpani sul mercato

In conferenza stampa il nuovo allenatore del Monza Nesta ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul futuro di Andrea Colpani.

«L’ho seguito l’anno scorso, oggi è un giocatore importante che ha fatto vedere di poter fare la differenza. Il mercato lo fanno il direttore, ogni giocatore ha le sue ambizioni: per adesso è un giocatore nostro e lo alleno. Credo che per me significhi molto, è la prima volta che faccio la Serie A da allenatore, ho lavorato tanto per arrivare a questo livello e spero di arrivarci preparato. Ho studiato molto, col mio staff. Lavorare con Galliani è un piacere ma anche una responsabilità, che sento doppia. Ho visto il centro sportivo e vedo la mano del presidente, che dove è passato ha lasciato qualcosa di veramente importante. Il centro sportivo che ho visto non ce l’hanno tutti, lo stadio è molto diverso da quello che ricordavo»