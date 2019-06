Commisso: «Chiesa? Non so se c’è qualcosa che non conosco»

Rocco Commisso è tornato a parlare del futuro di Federico Chiesa: la rivelazione del presidente della Fiorentina

Ancora una volta Commisso parla di Chiesa. Il presidente della Fiorentina, ai microfoni di RTV38, ha parlato così del suo gioiello, corteggiatissimo sul mercato, soprattutto dalla Juve, con la quale il giocatore avrebbe già un accordo di massima.

«Quello che posso dire ad oggi è che resta, poi non so se c’è qualcosa che non conosco io, ma al 99% ci sta che resti per un anno» ha dichiarato il presidente viola.