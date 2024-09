Como Bologna, ecco i CONVOCATI di Italiano: Holm c’è, tre FERMI ai box. Prima chiamata per Casale. La lista completa



Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha reso noto pochi minuti fa l’elenco dei calciatori rossoblù convocati per la trasferta contro il Como. Torna a disposizione Holm che è stato regolarmente convocato mentre non sono stati arruolati per la gara del “Sinigaglia” Cambiaghi, El Azzouzi e Ferguson. Prima chiamata per Casale.

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Casale, Corazza, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumì, Lykogiannis, Miranda, Posch.

Centrocampisti: Aebischer, Fabbian, Freuler, Moro, Pobega, Urbanski.

Attaccanti: Castro, Dallinga, Dominguez, Iling jr, Kaarlsson, Ndoye, Odgaard, Orsolini