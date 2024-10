Como, Fabregas: «Possiamo fare di più. Europa? Il nostro obiettivo per ora sarà questo»

Le dichiarazioni dell’allenatore del Como Fabregas: tra primi bilanci, infortuni e punti su cui gli azzurri devono migliorare

In conferenza stampa, l’allenatore del Como Fabregas, ha rilasciato qualche dichiarazione facendo i suoi primi bilanci sulla squadra azzurra.

LE PAROLE – «Abbiamo lavorato per migliorare e crescere, ma anche riposare mentalmente. Fase difensiva, possesso palla, ultimo quarto di gara: sono gli aspetti su cui abbiamo lavorato, perché bisogna migliorare. Dobbiamo gestire meglio la palla nei momenti cruciali. Quando abbiamo la palla siamo aggressivi, sono gli altri che ci corrono dietro. Senza palla ci stanchiamo di più. Il calcio è così: senza palla è tutto più faticoso. Lavoriamo per questo, per mantenere il possesso il più possibile. È una squadra che mi piace molto, non ha cambiato tanto, è stato un piacere analizzarla e affrontarla l’anno scorso. Ha almeno quattro giocatori importanti. L’obiettivo di Como e Parma è lo stesso in questo campionato. Metterò in campo la squadra migliore. Il Parma è giovane, gioca senza paura, sono tre-quattro anni di lavoro che si vedono. Man e Mihaila sono due ottimi giocatori, poi c’è la fisicità di Som ed Hernani, il talento di Bernabè, che è molto vicino ad andare nella nazionale spagnola. Squadra forte, divertente, con idee chiare. Nazionali? Nico Paz arriva oggi con Ali Jasim, Fadera è qui da martedì. Per Nico c’è il viaggio, ma anche le emozioni che ha vissuto, che non l’hanno fatto dormire tanto. Vediamo. Ai miei tempi non è mai stato un problema, io volevo sempre giocare. Ma anche loro sono giovani e possono sopportare queste fatiche. Mancano due giorni, c’è tempo Van Der Brempt sta bene, da martedì si sta allenando regolarmente. Abbiamo ancora tempo per capire come migliorerà in queste ultime ore».