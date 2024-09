Como, Kempf: «Ecco cosa HO PENSATO all'esordio in Serie A. Nazionale? Le mie sensazioni...»

Il difensore del Como Kempf ha voluto rilasciare qualche dichiarazioni tra la sua Nazionale e i suoi obiettivi in terra lombarda

Marc-Oliver Kempf, difensore tedesco del Como, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni durante il ritiro con la Germania.

«Ho avuto buone sensazioni sin da subito. E’ stata un’emozione speciale giocare per la prima volta fuori dalla Germania. Nella mia mente c’è stato un mix di nuove impressioni e pensieri, ma ho dato priorità al momento e mi sono goduto l’esordio in Serie A con la maglia del Como. In campo mi sono sentito come al solito, anche se mi sembra di giocare con i miei compagni da più tempo, non solo da una settimana. Naturalmente, ho avuto qualche difficoltà a comunicare a causa della lingua, ma in campo è un po’ diverso e credo che abbiamo trovato una buona intesa. L’importante ora è il modo in cui giochiamo e lavoriamo da squadra e che, in ogni occasione, scendiamo in campo offrendo una buona prestazione con l’obiettivo di vincere la partita»