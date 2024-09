Como, Sergi Roberto: «Fabregas? È un ONORE»

Sergi Roberto è uno dei colpi del calciomercato Como di quest’estate. Ecco le parole dell’ex Barcellona

Sergi Roberto è arrivato al Como dopo una vita al Barcellona. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport nel corso di un’intervista dove ha affrontato temi del passato, presente e futuro.

BARCELLONA – «Dopo 18 anni ho lasciato il club della vita. Quel giorno ho potuto ripercorrere tutti i momenti della mia carriera e ringraziare chi mi ha aiutato lungo quella splendida avventura. La mia traiettoria al Barça è stata insuperabile: ho vinto ogni titolo possibile, ho giocato con i migliori del mondo ed è stato un sogno indossare la fascia da capitano»

FABREGAS – «E’ un onore averlo come tecnico. E’ stato uno dei migliori giocatori del mondo e ora sono entusiasta di iniziare questa avventura al suo fianco, visto che anche lui comincia una nuova carriera: sono sicuro che aiuteremo l’un l’altro su molti aspetti»

SALVEZZA – «Tutti i grandi giocatori sono abituati a lottare per titoli europei o nazionali. In fin dei conti dobbiamo solo dare il nostro contributo e aiutare i compagni con la nostra esperienza e, da squadra, raggiungeremo l’obiettivo della salvezza. Resteremo in Serie A, non ho dubbi»