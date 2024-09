Como, RIAPRE il Sinigaglia: l’annuncio UFFICIALE del club

L’annuncio ufficiale del Como sulla riapertura dello stadio Sinigaglia. Tutti i dettagli in merito

Il Como ha annunciato la fine dei lavori allo stadio Sinigaglia.

L’ANNUNCIO – « Grazie a un intenso lavoro di squadra e all’impegno di tutte le parti coinvolte, è stato possibile completare i lavori necessari per garantire un’accoglienza confortevole ai nostri tifosi. In particolare, sono stati aggiunti nuovi posti a sedere per aumentare la capienza e garantire una migliore fruibilità per il pubblico. Ma non solo, perché saranno presto inaugurate nuove aree hospitality, progettate per arricchire ulteriormente l’esperienza del matchday e offrire ai nostri ospiti un servizio di alta qualità; lavori che quindi proseguiranno nelle prossime settimane, portando a ulteriori novità che miglioreranno l’esperienza degli spettatori nelle prossime partite».