Como, clamoroso Varane: può lasciare subito, la situazione

Le ultime sul futuro di Raphael Varane, difensore centrale francese, con il Como. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Raphael Varane potrebbe clamorosamente dire subito addio al Como. Il difensore centrale francese ex Real Madrid e Manchester United si era trasferito in Serie A a parametro zero solo poche settimane fa.

Si attende ancora una decisione definitiva riguardo al suo futuro con il club. Questa situazione lascia in sospeso i piani della squadra, che dovrà adattarsi alla mancanza di un giocatore di esperienza internazionale.