Como, Varane torna in biancoblu: entrerà nello staff

Il Como ha annunciato l’arrivo nello staff biancoblu dell’ex difensore francese. Ecco il suo nuovo ruolo

Arrivato come un grande colpo del calciomercato Como, Raphaël Varane ha dovuto alzare bandiera bianco dopo pochi minuti in occasione della gara di Coppa Italia tra i comaschi e la Sampdoria.

Le varie complicazioni fisiche, complici anche vecchi infortuni, hanno obbligato l’ex Real Madrid e Manchester United a ritirarsi dal calcio giocato. Varane però tornerà a lavorare per il Como sebbene in un altro ruolo. Ecco l’annuncio ufficiale:

ANNUNCIO – «Como 1907 è lieta di annunciare la nomina di Raphaël Varane a membro del consiglio di amministrazione. Ritiratosi di recente dal calcio professionistico, Varane porterà la sua esperienza e la sua leadership in questo nuovo ruolo, segnando un nuovo capitolo della sua carriera fuori dal campo. Varane collaborerà con Roberts Osian, responsabile dello sviluppo del Como 1907, e Juliette Bolon, responsabile del programma educativo, per sostenere gli sforzi di sviluppo dei giovani del club. Il suo coinvolgimento non sarà vantaggioso solo per i giocatori, ma anche per la comunità più ampia attraverso iniziative educative. Integrando la formazione accademica, di leadership e professionale nei programmi per i giovani, Varane mira ad aiutare i giovani atleti a prepararsi per la vita oltre il football»