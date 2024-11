Conceicao: «Alla Juve per restare, sull’espulsione contro il Cagliari…»

Le parole di Francisco Conceicao, esterno portoghese della Juve, sul suo primo impatto in bianconero. Tutti i dettagli in merito

Francisco Conceicao ha parlato a La Stampa del suo impatto alla Juve.

VOGLIA DI VINCERE – «Io penso, fortemente, che vincere debba essere un’esigenza: ho vissuto un po’ad Amsterdam, all’Ajax, un bel po’ al Porto e, ora, alla Juve. Club storici e club dove conta arrivare prima degli altri».

QUI A LUNGO – «Non mi vedo di passaggio con questa maglia, altri discorsi non li posso fare perché non tocca a me farli. Ma il progetto Juve mi piace…Torino mi incuriosisce molto: qui c’è tutto per vivere al meglio la mia professione».

ESPULSIONE CON IL CAGLIARI – «Sono stato toccato, l’arbitro poteva non concedere o concedere il rigore, ma non ho simulato. Io, in generale, vado sempre mille all’ora, cercando il dribbling».

