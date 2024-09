Conceicao, arriva la CONFERMA: il portoghese ha già DECISO il suo futuro! Club AVVISATO: le ULTIME

Francisco Conceicao, arriva la CONFERMA: il calciatore portoghese ha già DECISO il suo futuro! Club AVVISATO: le ULTIME

Nella giornata di ieri c’è stata la presentazione alla stampa di Francisco Conceicao, uno dei volti nuovi di quest’anno della Juventus dopo l’ultima sessione di calciomercato estiva. Il portoghese è arrivato con la formula del prestito secco dal Porto, ma per il suo futuro ha le idee assolutamente chiare.

Come raccontato oggi dalla Gazzetta dello Sport, l’intenzione dell’esterno è infatti quella di restare in bianconero e anche il suo attuale club è a conoscenza di questo e si muoverà in questa direzione per accontentarlo.