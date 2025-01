Conceicao Milan: «Fare bene in Champions League è una motivazione forte, la nostra storia ci impone questo» - Calcio News 24

Le parole di Sergio Conceicao, tecnico del Milan, in conferenza stampa in vista dell’impegno dei rossoneri contro il Girona in Champions League

Sergio Conceicao ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League Milan Girona. Di seguito le sue parole.

DEBUTTO IN CHAMPIONS – «Penso che le partite e le condizioni sono tutte diverse. Stare nella migliore competizione per club al mondo è una motivazione grandissima. Il Milan deve essere sempre presente, stiamo cercando di qualificarci tramite il campionato. Con il Porto siamo stati 6 in Champions League con ottavi e quarti di finale, col Milan cercheremo di arrivare il più avanti possibile come la nostra storia impone. Domani sarà una partita molto importante per noi».

PREPARAZIONE ALLA GARA – «A prescindere dal poco tempo che abbiamo avuto, i ragazzi erano concentrati sulla preparazione della partita. Questo è un lavoro a livello emozionale e mentale, io come allenatore devo trovare la chiave giusta. Dobbiamo essere tutti i giorni qua ed essere motivati per lavorare e per avere l’evoluzione che vogliamo noi come squadra. I giocatori devono mettere in campo in tutte le competizioni quello che vogliamo noi. Questo è quello che mi aspetto».

DIFFERENZA CON IL CAMPIONATO – «Le partite sono tutte diverse, Champions o campionato. Stiamo lavorando per ottenere la continuità giusta per essere presenti in questa competizione anche l’anno prossimo. L’ho disputata per diversi anni con il Porto, e ora qui dobbiamo portare il club a seguire la storia per andare avanti. Domani partita molto importante per noi».

