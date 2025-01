Conceicao, va bene la fame dei calciatori, ma anche il tecnico sbaglia tutto: le pagelle

Le pagelle di Sergio Conceicao, tecnico del Milan, dopo il ko con la Juve: dopo un primo tempo discreto, i rossoneri spariscono nella ripresa

A fine partita Sergio Conceicao, pur prendendosi le colpe per la sconfitta del Milan con la Juve, getta la croce sulle spalle dei calciatori: poca fame, nessun alibi per la stanchezza. E di alibi ce ne possono anche essere, dal poco tempo del suo insediamento, alle assenze e al mercato che deve ancora iniziare, però i rossoneri che si sono visti ieri sono una formazione messa male in campo, senza tanti spunti e con i cambi che non hanno saputo incidere. Quindi fame può darsi, ma non solo. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4 – «Stavolta non c’è reazione, ma rassegnazione. Il Milan vive di sole ripartenze e si consegna alla Juve. Giochismo zero, risultatismo idem».

CORRIERE DELLO SPORT 5 – «Un secondo tempo inguardabile, senza spirito e anima. È il primo ko per il tecnico portoghese. D’accordo le assenze, ma così non si va da nessuna parte».

TUTTOSPORT 5 – «Stavolta l’intervallo è stato cattivo consigliere. Se nella sua gestione il Milan aveva saputo ribaltare lo svantaggio (vedi con la stessa Juventus e con l’Inter in Supercoppa) ieri il passaggio tra primo e secondo tempo si è rivelato devastante. Da ordinata e compatta che era, la squadra rossonera si è sfaldata progressivamente, vanificando i segni incoraggianti dei primi 45′. Il tecnico parla di «poca fame» e si mette in discussione per primo. Sarà un lavoro lungo».

CORRIERE DELLO SPORT 5 – «Prima sconfitta, meritata. Nel secondo tempo il blackout è completo, il suo Milan resta negli spogliatoi. Il mercato darà una mano, Walker in difesa può essere un bel colpo, ma servono rinforzi anche in mezzo e davanti. Altrimenti per la rimonta Champions è dura».

LA REPUBBLICA 5 – «Il Milan non ha né capo né coda. L’Arabia è lontana».