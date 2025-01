Conceicao pre Juve Benfica: «A noi non piace perdere! Dobbiamo rialzarci subito, e sulla gara di domani...»

Conceicao pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia dell’ottavo match di Champions League 2024/25

La Juve affronta il Benfica domani, nell’ottavo match della nuova Champions League.

Ecco le parole di Conceicao in conferenza stampa alle 13.30 per presentare il match davanti ai media targata Juventusnews24

BENFICA – «Senza parlare molto del gioco di domani, affronteremo una squadra con molta qualità, a cui piace molto tenere la palla. Vogliamo concentrarci su cosa dobbiamo fare noi e su cosa abbiamo lavorato. Sappiamo la loro forza ma vogliamo dare una risposta forte su cosa dobbiamo fare noi».

POST NAPOLI – «Perdere non ci piace mai, soprattutto alla Juve. Ma vogliamo rispondere in modo forte, stiamo lavorando bene per rialzarci subito domani davanti ai nostri tifosi e ottenere tre punti importanti in questa partita di Coppa».