Club Brugge Juve, la conferenza stampa di Jashari: «Non sarà facile, ma faremo vedere cosa possiamo fare»

Club Brugge Juve, le parole in conferenza stampa di Jashari: le sue dichiarazioni alla vigilia del settimo match di Champions League

Dopo la vittoria contro il Manchester City, la Juventus sarà domani ospite del Club Brugge nella 7a giornata di Champions League. I bianconeri vogliono vincere per continuare a sperare in un posto tra le prime otto in classifica. Nel pomeriggio di oggi Ardon Jashari è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Ecco le sue parole riprese da Juventusnews24:

JUVE SFIDA PIU’ DIFFICILE DI QUELLA CON IL MILAN – «Sono tutte partite difficili a loro modo contro le squadre italiane. Con il Milan eravamo fuori casa, è stato difficile. La Juve li ha battuti, sono un avversario forte, ma non so dire se sono più forti o meno del Milan. Dobbiamo giocare la nostra partita, farci trovare pronti. Non sarà facile, ma faremo vedere cosa possiamo fare in queste ultime gare. Vedremo domani».

CLASSIFICA – «Non guardiamo la classifica, mancano due partite e vedremo ora che cosa succederà, Ma non guardiamo la classifica».