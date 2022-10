Conferenza Nicola: «Voglio vedere una Salernitana spensierata e che abbia entusiasmo»

Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro lo Spezia

PROSSIMI IMPEGNI – «A me interessa soltanto la partita di domani, voglio vedere una Salernitana spensierata e che abbia entusiasmo. Posso assicurarvi che siamo reduci da una bella settimana di lavoro. In passato abbiamo affrontato uno scontro diretto e poi un avversario fortissimo come l’Inter. Domani vorrei rivedere alcune cose che ci hanno contraddistinto nelle gare precedenti».

LA PARTITA – «La vittoria non è un obbligo, ma una volontà. Dobbiamo avere gusto e piacere di raggiungere qualcosa. Contro il Verona, due settimane fa, c’era quasi l’obbligo di portare a casa i tre punti. In altre circostanze non abbiamo messo in mostra la massima espressione del nostro tipo di gioco. Ci vogliamo misurare con lo Spezia, ho chiesto ai ragazzi di avere spensieratezza e di trasformare in prestazione tutto quello che abbiamo fatto sul campo per tutto l’arco della settimana».