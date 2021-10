Conferenza stampa Allegri: «Dybala a disposizione. Inter? È ancora la favorita per lo scudetto»

Conferenza stampa Allegri: le parole del tecnico della Juve alla vigilia della sfida contro l’Inter

Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Inter. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della Juve.

INTER – «Vediamo domani sera come siamo arrivati. Sarà una bellissima serata, domani a San Siro ci saranno intorno ai 60 mila spettatori. Si torna a vivere certe partite in un altro modo, con aspettative da parte di tutti. Inter e Juventus sono insieme al Milan le squadre più importanti del campionato. L’Inter secondo me è ancora favorita per lo scudetto. Domani per noi è un test importante contro una squadra forte. Domani non è decisiva, ma ci permetterebbe di fare un salto in avanti e di allungare la striscia positiva. Era molto più decisiva la Roma. Domani è importante ma ci sono tante partite, noi domani dobbiamo dare continuità a fare una bella prestazione»

DYBALA – «Sarà a disposizione, sta bene e ha fatto due allenamenti con la squadra. Siamo al completo, è importante perché abbiamo ancora diverse partite prima della sosta e avrò bisogno di tutti. È importante perché chi è entrato come in Russia è stato positivo.