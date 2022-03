Conferenza stampa Blessin: «Importante imparare da Gasperini. Dovremo essere stabili in difesa, a partire dagli attaccanti»

Il tecnico del Genoa Alexander Blessin ha parlato ai media prima della gara in trasferta contro l’Atalanta. Ecco le sue parole.

SULLA PARTITA CONTRO L’EMPOLI – «Dopo la partita ero triste perché la squadra ha dato tutto e avrebbe meritato di più del pari. A me piace analizzare subito la partita giocata insieme alla squadra. Ora bisogna lasciarla da parte, concentrarci e lavorare sull’Atalanta. E questo l’ho fatto subito in settimana».

SU GASPERINI – «Non lo conosco personalmente ma vedo il suo modo di lavorare e il suo successo. È una persona molto intelligente e un allenatore con molta qualità. È molto importante imparare da questi allenatori che hanno molto successo».

SULL’ATALANTA – «Giovedì abbiamo visto allo stadio a Bergamo la gara col Leverkusen. Nei primi 15 minuti l’Atalanta era in difficoltà perché il Bayer attuava un buon pressing. Poi l’Atalanta ha aumentato il ritmo ed è stata molto efficace. Sarà molto interessante vedere il modo di giocare dell’Atalanta e vedere il modo in cui noi reagiremo. Ci sarà la qualità della rosa in campo, forse cambieranno dei giocatori ma non cambierà nulla della loro qualità».

SU DESTRO TITOLARE – «È sempre incluso nei nostri piani. Vedremo domani».

SULLA MANCANZA DI CONCRETEZZA – «Non credo che ci concederanno tante palle gol rispetto alla gara contro l’Empoli, ma anche noi abbiamo un’idea per metterli in difficoltà e per creare occasioni da gol e cercare di segnare».

SULLA TATTICA CONTRO L’ATALANTA – «Bisogna essere stabili in difesa, a partire dagli attaccanti. È molto importante l’equilibrio, soprattutto quando giochiamo fuori casa contro una squadra come l’Atalanta».

SULLE ASSENZE DI STURARO E ROVELLA – «Sturaro ha una grande mentalità. Nel calcio, quando ti manca un giocatore causa infortunio, gli altri giocatori possono dimostrare di essere all’altezza e far bene».