Alla vigilia della sfida con l’Hellas Verona, D’Aversa ha parlato in conferenza stampa. Le parole del tecnico.

HELLAS VERONA – «Sta facendo bene, ha raccolto meno di quanto ha fatto. È una squadra che fa dell’aggressività le proprie armi. Quest’anno il campionato è molto difficile, più equilibrato. Conosciamo le loro caratteristiche, sono bravi ad aggredirti in avanti, sono coraggiosi poiché non rinuncia a rimanere in parità numerica in difesa. È una partita non semplice, dovremo essere bravi a portare a casa un risultato positivo».

PREPARAZIONE – «Ieri chi ha giocato ha fatto scarico, oggi abbiamo lavorato sull’aspetto offensivo, domattina completeremo con la fase difensiva. Detto questo, quando si affronta una squadra che fa di intensità e corsa un’arma importante un giorno in più può essere un vantaggio per loro, ma nella nostra testa non ci creiamo alibi».