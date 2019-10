Conferenza stampa D’Aversa: «Vorrei una squadra volenterosa»

Conferenza stampa D’Aversa, l’allenatore del Parma presenta la partita di domani pomeriggio a San Siro contro l’Inter

Alla vigilia del match di San Siro contro l’Inter, l’allenatore del Parma Roberto D’Aversa ha presentato la partita in conferenza stampa. Di seguito le sue parole:

«E’ una partita importante come tutte quelle di questo campionato. Andiamo in uno stadio importante contro una squadra molto forte, vorrei che la mia squadra giochi in maniera volenterosa per metterli in difficoltà. Dobbiamo considerare le qualità dei giocatori e tener conto che sull’organizzazione abbiamo contro uno dei migliori allenatori al mondo. Karamoh? Può fare bene, è un ex».