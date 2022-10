L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato nella conferenza stampa pre Atalanta. Le dichiarazioni del tecnico neroverde

ATALANTA “Condivido, leggevo che forse è la partenza migliore dell’Atalanta negli ultimi anni, viene da grandi campionato e si sta preparando a fare una stagione di alto livello. Ha un’organizzazione di gioco che mette in difficoltà chiunque ma è stimolante affrontarla, ha un’idea diversa e un sistema di gioco diverso dal nostro, è la bestia nera del Sassuolo, ha giocatori di livello: questi ingredienti rendono la sfida stimolante”

RICETTA PER LA VITTORIA – “Credo che sarà una partita diversa, vuoi perché l’Atalanta è cambiata in alcuni interpreti, ogni momento poi è diverso. Per noi è già stato un successo aver raggiunto un risultato positivo contro l’Atalanta e allo stesso tempo vogliamo replicare, non possiamo accontentarci della vittoria dell’anno scorso. Loro hanno qualcosa in più di noi rispetto a noi ma abbiamo i mezzi per metterli in difficoltà”