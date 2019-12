Conferenza stampa Fonseca, ecco le parole dell’allenatore della Roma per presentare la gara contro la Spal

Paulo Fonseca, in conferenza stampa, è intervenuto per presentare la gara di domani contro la Spal. Ecco le parole dell’allenatore della Roma:

AVVERSARIA – Abbiamo studiato la Spal ed è una buona squadra, è quella con la miglior organizzazione difensiva, è difficile. I giocatori lo hanno capito.

WOLFSBERG – Non mi è piaciuto l’atteggiamento e gliene ho parlato. Ne ho parlato con i calciatori ed è finita la discussione. Abbiamo avuto un forte atteggiamento sempre, solo in due partite non è stato così: con Sampdoria e Wolfsberg. Ma domani mi aspetto che la squadra possa giocare con l’atteggiamento che ha normalmente.

UNDER – Non voglio parlare di situazioni individuali. Deve migliorare molte cose, ma non voglio parlare dei singoli.

KLUIVERT – Si è allenato con noi in questi giorni, ma sento che non sta bene. Non vogliamo rischiarlo in questo momento.