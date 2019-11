Conferenza stampa Gasperini: «Abbiamo solo un risultato. Zapata non ci sarà»

Conferenza stampa Gasperini: le parole del tecnico dell’Atalanta alla vigilia del match di Champions contro la Dinamo Zagabria

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del decisivo match di Champions League contro la Dinamo Zagabria. Le sue parole.

RISULTATO – «Noi abbiamo un solo risultato per stare dentro. La squadra ha sbagliato la prima partita, con lo Shakhtar ha fatto un’ottima gara, purtroppo quel risultato è quello che pesa di più. Contro il City abbiamo fatto bene un tempo, contro la Dinamo è stata la peggiore degli ultimi anni».

ZAPATA – «Il problema di Zapata non esiste, perché non c’è. Domani non ci sarà. Si vince con una grande partita, sotto tutti gli aspetti. Una gara precisa sotto l’aspetto offensivo. L’Atalanta ha saputo dimostrare, anche a Zagabria – nella serata peggiore – abbiamo avuto occasioni».

TURNOVER – «Noi dobbiamo pensare alla partita di domani, vincere la gara ci porterà alla prossima. Non ci sono calcoli»

ATTACCO – «Oltre a Zapata, che è fuori da nove partite, è mancato tre partite Ilicic, Malinovskyi, lo stesso Muriel ha avuto problemi. Se togli 3-4 di questo valore, qualche difficoltà la trovi. Muriel avrà una condizione migliore, è una partita da vincere con chi gioca dall’inizio ma anche da chi entra»