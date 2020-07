Conferenza stampa Gasperini: «Due punti e ci qualifichiamo in Champions»

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Hellas Verona

QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS – «Mancano due punti per la qualificazione matematica in Champions League. Quando c’è un obiettivo poi se ne aggiunge un altro. Va bene, l’importante è porsi sempre degli obiettivi: andiamo avanti».

ROSA IN CAMPO – «È stata una bella soddisfazione, tutti quanti hanno giocato bene e questo mi ha permesso di fare delle rotazioni. Certi giocatori hanno recuperato dal punto di vista fisico, giocare ogni tre giorni alla lunga può essere faticoso».

CONDIZIONI DELLA SQUADRA – «Muriel sta bene, si è allenato. Può essere disponibile, in questo momento ci siamo tutti a parte Ilicic, stiamo cercando di recuperarlo al meglio anche dal punto di vista fisico».

JURIC – «Nell’interpretazione delle gare ci sono delle similitudini. Juric è stato un mio giocatore, ma anche un mio collaboratore. Abbiamo speso una vita insieme e condiviso tanto da Crotone a Genoa. Adesso ha raggiunto dei livelli alti, ha vinto un campionato storico a Crotone. Si sta ripetendo anche quest’anno, ha avuto un buco a Genoa, ma lì non era semplice. Mi dispiace per la sua squalifica, ci faremo una bella foto».