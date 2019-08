Conferenza stampa Inzaghi: il tecnico della Lazio presenta la sfida di campionato contro la Sampdoria

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa: «Dobbiamo cercare di migliorare la classifica finale per entrare in Champions. Ogni campionato è diverso, sappiamo quanto sarà impegnativo questo».

«Le squadre medie si sono rinforzate tutte. Partiamo un po’ dietro per tutti, ma nella testa mia so che possiamo fare molto bene. L’inizio di campionato non è difficile come quello dell’anno scorso. Probabilmente Caicedo prossima settimana rinnoverà il contratto e questa faccenda mi premeva tanto».