Conferenza stampa Sarri: «Partita difficile. Gotti? Al Chelsea...»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani sera contro l’Udinese. Ecco le sue parole:

PARTITA – «Affrontiamo una squadra fisica e che non concede molto, soprattutto in trasferta. Sarà una partita difficile».

GOTTI – «Ha un’intelligenza fuori dal comune. Al Chelsea l’ascoltavo sempre, perché faceva considerazioni mai banali».

PERCORSO – «Io penso sempre di vincere le partite, ma le difficoltà sono evidenti. Abbiamo fatto pochi punti dopo Nazionali ed Europa League. Insomma, non si può non tenere conto che, dopo le partite particolari, abbiamo una media salvezza. Si tratta, nel calcio attuale, di una problematica pesante e non semplice. Stiamo cercando di lavorarci su. Però va detto che servono idee chiare e visione ampia. Il nostro non è un problema tattico, ma di gestione di energie mentali e non solo fisiche. C’è un problema di inconscio. La testa è sovraccarica e inevitabilmente si stacca la spina. Quando la squadra è passiva perdi. Si capiva già dal riscaldamento che avremmo perso».

