Conferenza stampa Maran: «Atalanta avversario peggiore, numeri impressionanti»

L’Atalanta di Gasperini bussa alla porta del Cagliari di Maran in cerca di punti. Ecco le parole del tecnico della squadra sarda in conferenza stampa in vista del confronto con gli orobici.

«Questa è una partita particolare perché l’Atalanta è l’avversario più difficile da incontrare: ho visto qualche numero dell’Atalanta e sono impressionanti. Ma noi abbiamo sempre risposto da squadra in queste circostanze, perché vogliamo continuare così. La squadra ha dimostrato di stare bene, onestamente non ho ancora preso le ultime decisioni».