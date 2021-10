Conferenza stampa Mourinho: «Turnover obbligato, non possiamo rischiare infortuni su questo campo»

Conferenza stampa Mourinho: le parole del tecnico della Roma alla vigilia della sfida di Conference League contro Bodo/Glimt

José Mourinho parla in conferenza stampa presentando la sfida di Conference League tra Bodo/Glimt e Roma. Le sue dichiarazioni riportate da vocegiallorossa.net.

TURNOVER – «Si. La partita sarà dura, in un campo sintetico e con un clima difficile, dopo un viaggio di 4 ore e con un calendario pieno in vista. Non abbiamo tanti giocatori, alcuni hanno dei problemi e dobbiamo per forza fare qualche rotazione».

DIFFERENZA TRA CAMPO SINTETICO E NATURALE – «La differenza è enorme. Noi capiamo le condizioni climatiche che costringono a fare determinate scelte, non c’è alcuna critica. Posso dire che i giocatori con una storia di infortuni alle spalle come Zaniolo e Karsdorp non possiamo rischiarli viste le condizioni del campo. Voglio chiarire che nonostante il campo e il clima, sono felice di essere qui. Non ho mai giocato in Norvegia, in un posto bellissimo come questo con la gente innamorata del calcio che potrà vivere le emozioni di una bella partita europea. Sono felice di essere qui, spero che vada tutto bene domani».

BODO GLIMT – «Non mi piace parlare dei singoli, ma considera loro la squadra più difficile del girone. Sono molto organizzati, sanno come giocare, per qualche ragione hanno 4 punti. Soprattutto qui sarà una partita difficile per noi».