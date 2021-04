Conferenza stampa Nicola: «L’entusiasmo ti fa andare oltre ogni difficoltà»

Conferenza stampa Nicola: le parole del tecnico del Torino alla vigilia della sfida contro il Bologna

Davide Nicola, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna. Le sue parole.

BOLOGNA – «Consapevoli che il Bologna ha piacere di gioco ed è una squadra qualitativa, che sta bene. Ma anche noi arriviamo da prestazione importante che ci ha dato consapevolezza. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione e lavoriamo sui micro-miglioramenti».

GOL DALLA PANCHINA – «Non facciamo distinzioni tra chi gioca e chi subentra, in una fortezza sono importanti tutti i mattoni. E noi ragioniamo così: ci sono 24 elementi, si fa fatica a suonare con un solo strumento ma tutti devono fare la loro parte. Ci sono titolari e chi può fare la differenza, ma non conta se dall’inizio o a gara in corso».

ENTUSIASMO – «Ogni tanto ci manca un po’ di equilibrio, ci stiamo lavorando. Ma l’entusiasmo ti fa andare oltre ogni difficoltà, la qualità più importante è la costanza».

ZAZA TITOLARE – «Chi gioca, gioca perché è brava ed è funzionale, oltre allo stato di forma e al numero di partite. Zaza può giocare così come altri».